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Vergunning verleend voor waterbassin in Leende
Vandaag om 11:24
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de bouw van een waterbassin aan de Jansborg 1 in Leende.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor een waterbassin aan de Jansborg 1 in Leende. Deze vergunning valt onder het onderdeel 'bouwen' van het omgevingsplan.
Het gaat om zaaknummer 62939. De vergunning is vanaf 9 juli 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Het besluit betreft een bouwproject dat past binnen de regels van het omgevingsplan.
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