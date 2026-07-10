Vergunning verleend voor waterbassin in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de bouw van een waterbassin aan de Jansborg 1 in Leende.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor een waterbassin aan de Jansborg 1 in Leende. Deze vergunning valt onder het onderdeel 'bouwen' van het omgevingsplan.

Het gaat om zaaknummer 62939. De vergunning is vanaf 9 juli 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Het besluit betreft een bouwproject dat past binnen de regels van het omgevingsplan.