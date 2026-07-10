Verhuurvergunning verleend voor woning in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een verhuurvergunning verleend voor een woning aan de Postelse Hoeflaan. Hiermee mag de woning verhuurd worden onder de regels van de opkoopbescherming.

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Het gaat om een woning aan de Postelse Hoeflaan 61, 5042KB in Tilburg. De vergunning is verleend op basis van artikel 41 van de Huisvestingswet en staat geregistreerd onder nummer Z2026-00007089.

Met deze vergunning wordt voorkomen dat de woning na opkoop direct wordt doorverkocht of langdurig leeg blijft staan. Dit moet bijdragen aan het beschikbaar houden van woonruimte voor mensen die zoeken naar een huis.