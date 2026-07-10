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Beslistermijn omgevingsvergunning De Haesweg in Mierlo verlengd

Vandaag om 11:25

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag van Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. aan De Haesweg in Mierlo met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Het bedrijf wil milieubelastende activiteiten veranderen op de locatie aan De Haesweg, kadastraal bekend onder sectie B, nummers 1945 en 1946.

De oorspronkelijke aanvraag is op 26 mei 2026 ingediend. Het besluit om de termijn te verlengen geeft het college van burgemeester en wethouders meer tijd om de aanvraag te beoordelen.

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