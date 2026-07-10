Huisvesting seizoensarbeiders Bekelaar 20 Mierlo gelegaliseerd

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend om de huisvesting van seizoensarbeiders op Bekelaar 20 in Mierlo bouwtechnisch te legaliseren. Het besluit is op 8 juli verstuurd.

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De vergunning geldt voor het aanpassen van de huisvesting van seizoensarbeiders op het adres Bekelaar 20 in Mierlo. Het bouwtechnisch legaliseren betekent dat de gemeente de bestaande situatie officieel goedkeurt en vastlegt in de vergunning.

Het besluit is op 8 juli 2026 verzonden door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo. Het zaaknummer van de aanvraag is 17713729401.