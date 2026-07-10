Advertentie
Termijn omgevingsvergunning Geenhoven verlengd
Vandaag om 11:25
De gemeente Valkenswaard heeft besloten de termijn voor een bouwvergunning aan Geenhoven 37 met zes weken te verlengen.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen om de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om een bouwproject aan Geenhoven 37, waar een uitbouw op de begane grond aan de voorzijde en dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning worden gerealiseerd.
Deze verlenging geldt maximaal zes weken en is uitsluitend ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De vergunningaanvraag betreft het bouwen en heeft dossiernummer 485357.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie