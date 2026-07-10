Vergunning voor lichtbakken bij pand in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee lichtbakken aan een pand aan de Eindhovenseweg.

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Op 8 juli heeft de gemeente Valkenswaard een vergunning verleend voor het plaatsen van twee lichtbakken aan het pand Visit, gelegen aan de Eindhovenseweg 7 in Valkenswaard. De aanvraag viel onder de categorie omgevingsplanactiviteit en reclame.

De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 497074. Het besluit betekent dat de lichtbakken binnenkort geplaatst kunnen worden, waarmee de zichtbaarheid van het pand wordt verbeterd. Dit soort vergunningen wordt beoordeeld op onder andere esthetische en veiligheidscriteria.