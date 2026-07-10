Beslistermijn vergunning Navigator Nutrition in Heijningen verlengd

De gemeente Moerdijk heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning van Navigator Nutrition in Heijningen met zes weken verlengd. Het gaat om een wijziging van de werktijden bij het voedingsmiddelenbedrijf.

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De aanvraag voor de vergunning werd op 6 mei 2026 ingediend door Navigator Nutrition B.V., gevestigd aan de 1-Februariweg 10 in Heijningen. Het verzoek betreft een wijziging van werktijden voor milieubelastende activiteiten in de voedingsmiddelenindustrie.

De gemeente heeft aangegeven dat de normale termijn voor de beslissing niet haalbaar is en daarom verlengd wordt. Het nieuwe besluit wordt binnen zes weken genomen. Het zaaknummer van deze procedure is Z2026-00013607.