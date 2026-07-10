Gemeente Deurne trekt omgevingsvergunning in voor milieudeel

De gemeente Deurne heeft besloten de omgevingsvergunning voor Langstraat 65 in te trekken. Het besluit gaat over het onderdeel milieu en werd genomen op 8 juli 2026.

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De vergunning, bekend onder nummer HZ-2011-0784, is ingetrokken voor activiteiten die te maken hebben met het milieu. Het besluit staat geregistreerd onder zaaknummer HZ-2025-1595.

Het intrekkingsbesluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Deze documenten geven een duidelijk beeld van de inhoud van het besluit. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.