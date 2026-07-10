Vergunning verleend voor dakopbouw en dakkapel in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor een dakopbouw en dakkapel aan een woning aan de Van Ruusbroecstraat.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Van Ruusbroecstraat 22A.

De vergunning is op 8 juli 2026 verzonden en treedt de dag erna in werking. Inwoners kunnen de documenten digitaal opvragen bij de gemeente. Het besluit heeft zaaknummer 08203664862.