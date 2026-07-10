Bouwvergunningaanvraag voor Vleutstraat in Best

De gemeente Best heeft een nieuwe aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een eerdere bouwvergunning aan de Vleutstraat.

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Op 7 juli heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen om een bestaande bouwvergunning te wijzigen. Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit aan de Vleutstraat 8A. De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001301.

De gemeente beslist uiterlijk op 1 september of de vergunning wordt verleend. Als dit niet lukt, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld. Een eventuele verlenging wordt net als de aanvraag officieel bekendgemaakt.