Vergunningsaanvraag voor nokverhoging in Best

Er is een aanvraag ingediend voor een nokverhoging aan de J.J. Verbeetenstraat in Best. De gemeente beslist uiterlijk 2 september of de vergunning wordt verleend.

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Op 8 juli heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor een dubbelzijdige nokverhoging aan J.J. Verbeetenstraat 29. De aanvraag betreft een bouwactiviteit onder het omgevingsplan.

De gemeente neemt uiterlijk op 2 september een besluit over de vergunning. Als extra tijd nodig is, kan de beslissing maximaal zes weken worden uitgesteld. Dit wordt dan op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.

Het dossier heeft nummer Z2026-00001307. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499.