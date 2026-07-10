Afvalcontainers en dixi toegestaan op Van Rijckevorselstraat in Vught

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee afvalcontainers en een dixi bij Van Rijckevorselstraat 45. De ontheffing geldt van 9 juli tot en met 2 oktober.

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Het gaat om een tijdelijke ontheffing voor het gebruik van de openbare weg bij Van Rijckevorselstraat 45 in Vught. De afvalcontainers en het mobiele toilet mogen daar staan tot en met 2 oktober 2026.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze vergunning verzonden op 8 juli 2026. De exacte locatie heeft postcode 5262 XJ. Het gaat om aanvraagnummer Z26 308612.