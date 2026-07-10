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Bouwplaats mag openbare weg gebruiken in Helvoirt

Vandaag om 11:26

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven om een bouwplaats in te richten aan de Jorisakkerstraat 17 in Helvoirt. Dit mag van 20 augustus 2026 tot en met 28 mei 2027.

Gevonden voor jou

Het gaat om een ontheffing voor het gebruik van de openbare weg om een bouwplaats te plaatsen. De locatie is Jorisakkerstraat 17 in Helvoirt. De ontheffing is op 8 juli 2026 verzonden door het gemeentebestuur.

De bouwplaats mag gedurende ruim negen maanden aanwezig zijn. Dit betreft de periode van 20 augustus 2026 tot en met 28 mei 2027.

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