Bijna dode eik in Chaam mag gekapt worden

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven om een bijna dode eik te kappen op het Elsakkerpad in Chaam. Het besluit is op 8 juli verzonden en er geldt een herplantplicht.

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De eik staat op het adres Elsakkerpad 13 in Chaam en verkeert in slechte staat. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de boom mag worden verwijderd. Wel moet er een nieuwe boom worden geplant als vervanging, een zogenaamde herplantplicht.

Het besluit over de omgevingsvergunning is op woensdag 8 juli verstuurd. Bij een besluit als dit wordt gekeken naar de gezondheid van de boom en eventuele gevolgen voor de omgeving.