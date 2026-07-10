Woonunit tijdelijk geplaatst tijdens bouw in Volkel

In Volkel is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. De unit zal dertig maanden worden gebruikt terwijl een vrijstaande woning met garage wordt gebouwd.

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Op dinsdag 7 juli heeft de gemeente Maashorst een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Vloetstraat 1A in Volkel. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een woonunit tijdens de bouw van een vrijstaande woning met garage. De woonunit zal maximaal dertig maanden blijven staan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 56445-2026. Het betreft een vergunning voor bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De aanvraag is een formele melding en kan niet worden gewijzigd of aangevuld. Voor meer informatie over de details van de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.