Gemeente Maashorst trekt vergunning bedrijfsgebouw in Uden in

De gemeente Maashorst heeft besloten een vergunning voor uitbreiding van een bedrijfsgebouw aan de Rietdekkerstraat in Uden in te trekken.

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De vergunning werd op 10 juli 2019 verleend en had betrekking op het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Rietdekkerstraat 7 in Uden. Het besluit tot intrekking is genomen op 8 juli 2026 en staat geregistreerd onder zaaknummer 81814-2025.

De reden voor de intrekking en verdere details over het besluit zijn niet in dit bericht opgenomen. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de gemeente Maashorst voor meer informatie.