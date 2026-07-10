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Nieuwe woning gepland aan Vloetstraat in Volkel
Vandaag om 11:27
Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning aan de Vloetstraat in Volkel. Het gaat om kavel 4 in het plan Niemeskant.
De gemeente Maashorst heeft op 8 juli een aanvraag ontvangen voor een bouwvergunning aan de Vloetstraat 1D in Volkel. Het betreft de bouw van een woning op kavel 4 van het plan Niemeskant.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 56386-2026 en heeft betrekking op technische bouwactiviteiten. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, waarop niet gereageerd kan worden. Voor inzage kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.
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