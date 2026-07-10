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Nieuwe opslagtank voor propaan bij Barrier in Bergeijk
Vandaag om 11:28
Bij Barrier 6a in Bergeijk wordt een bestaande opslagtank voor propaan vervangen. De melding hierover is op 27 juni 2027 door de gemeente ontvangen.
De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het vervangen van een opslagtank voor propaan bij Barrier 6a. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze procedure is puur informatief; er kan geen bezwaar worden ingediend.
Het vervangen van de tank is aangemeld onder DSO-verzoeknummer 20260627 00070 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-010996. Dit nummer moet worden vermeld bij correspondentie, maar verdere actie of inspraak is niet mogelijk.
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