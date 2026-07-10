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Jaarmarkt KVV Dosko in oktober in Baarle-Nassau
Vandaag om 11:28
Op 11 oktober vindt in Baarle-Nassau de Jaarmarkt KVV Dosko plaats op de Loswal.
De Jaarmarkt KVV Dosko 2026 is gepland op zondag 11 oktober van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Het evenement wordt gehouden op de Loswal in Baarle-Nassau.
De vergunning voor dit evenement is op 8 juli 2026 verleend. Het besluit is geregistreerd onder nummer 1139519.
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