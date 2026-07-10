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Hilvarenbeek: aanvraag voor carport en tuinhuis met overkapping
Vandaag om 11:55
Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Hilvarenbeek. Het gaat om het bouwen van een carport en tuinhuis met overkapping aan de Wouwerstraat.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Hilvarenbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een bouwactiviteit aan de Wouwerstraat 60, waar een carport en een tuinhuis met overkapping gepland staan.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 1065971 en valt onder het onderdeel 'bouwactiviteit' van het omgevingsplan. Meer informatie over de ingediende plannen is beschikbaar bij de gemeente.
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