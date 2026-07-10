Evenementenvergunning verleend voor Brabantpark in Rijen

In Rijen is een vergunning verleend voor een evenement in het Brabantpark. Het vindt plaats op 14, 15 en 17 juli van tien uur tot drie uur ’s middags en op 18 juli van tien uur tot vijf uur.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 8 juli 2026 een evenementenvergunning afgegeven voor activiteiten in het Brabantpark in Rijen. Het evenement is verspreid over vier dagen en heeft verschillende tijdstippen. Op 14, 15 en 17 juli is het toegankelijk van tien uur tot drie uur in de middag, terwijl op 18 juli bezoekers welkom zijn van tien uur tot vijf uur.