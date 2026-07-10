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Asbestverwijdering aan de Planetenstraat in Hilvarenbeek
Vandaag om 11:55
Bij een woning aan de Planetenstraat 8 in Hilvarenbeek is asbest verwijderd.
Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het verwijderen van asbest. De werkzaamheden vonden plaats op 7 juli 2026 aan de Planetenstraat 8.
Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk en de melding ligt niet ter inzage. Het kenmerk van deze zaak is 1065974.
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