Asbestverwijdering aan de Planetenstraat in Hilvarenbeek

Bij een woning aan de Planetenstraat 8 in Hilvarenbeek is asbest verwijderd.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het verwijderen van asbest. De werkzaamheden vonden plaats op 7 juli 2026 aan de Planetenstraat 8.

Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk en de melding ligt niet ter inzage. Het kenmerk van deze zaak is 1065974.