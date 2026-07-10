Vergunning verleend voor buurtborrel in Rijen

in Gilze en rijen

De buurtborrel in de Ruysdaelstraat in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026.

Gevonden voor jou

Voor de buurtborrel in de Ruysdaelstraat 44-54 in Rijen is een vergunning verleend. Het evenement is gepland op zaterdag 26 september 2026 en duurt van één uur ’s middags tot middernacht.

De vergunning is op 8 juli 2026 verzonden. Het betreft een evenementenvergunning die nodig is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.