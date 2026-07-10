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Vergunning verleend voor buurtborrel in Rijen

Vandaag om 11:55

De buurtborrel in de Ruysdaelstraat in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026.

Gevonden voor jou

Voor de buurtborrel in de Ruysdaelstraat 44-54 in Rijen is een vergunning verleend. Het evenement is gepland op zaterdag 26 september 2026 en duurt van één uur ’s middags tot middernacht.

De vergunning is op 8 juli 2026 verzonden. Het betreft een evenementenvergunning die nodig is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

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