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Vergunning verleend voor buurtborrel in Rijen
Vandaag om 11:55
De buurtborrel in de Ruysdaelstraat in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026.
Voor de buurtborrel in de Ruysdaelstraat 44-54 in Rijen is een vergunning verleend. Het evenement is gepland op zaterdag 26 september 2026 en duurt van één uur ’s middags tot middernacht.
De vergunning is op 8 juli 2026 verzonden. Het betreft een evenementenvergunning die nodig is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.
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