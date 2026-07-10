Burenmiddag De Boskamer krijgt vergunning in Rijen

De Burenmiddag van De Boskamer in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest is op zaterdag 26 september 2026 van drie uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

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De Burenmiddag vindt plaats aan de Fanny Blankers-Koenstraat in Rijen, ter hoogte van de huisnummers 42 tot 48. Het evenement duurt zeven uur en richt zich op gezelligheid in de buurt.

De vergunning voor het evenement is op 8 juli 2026 verleend. Dit betekent dat de organisatie groen licht heeft gekregen om het buurtfeest te laten doorgaan. Rijen krijgt daarmee een moment van samenkomen en ontspanning in het begin van de herfst.