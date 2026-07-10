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Garagebedrijf in Heesbeen meldt milieubelastende activiteiten
Vandaag om 11:56
Autobedrijf L.E.V. in Heesbeen heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om onderhoud en reparatie van voertuigen, lassen van metalen en opslag van goederen.
Het autobedrijf aan de Nieuwe Maasdijk in Heesbeen heeft op 24 maart 2026 een melding ingediend bij de gemeente Heusden. De melding is inmiddels op 8 juli 2026 afgehandeld.
De activiteiten waarvoor de melding is gedaan, zijn onderhoud en reparatie van verbrandingsmotoren en voertuigen, lassen van metalen en het opslaan van goederen. Dit valt onder milieubelastende activiteiten, waarvoor een startmelding verplicht is.
Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding ligt ook niet ter inzage.
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