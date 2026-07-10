Nicore Metals & Alloys vraagt vergunning aan voor metaalrecycling in Oosterhout

Nicore Metals & Alloys B.V. in Oosterhout heeft een vergunning aangevraagd voor het recyclen van metaalafval. Het bedrijf wil op de Denariusstraat metaalafval voorbehandelen en opslaan.

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Nicore Metals & Alloys B.V., gevestigd aan de Denariusstraat 15C in Oosterhout, heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij metaalafval wordt voorbehandeld en meer dan 100 kubieke meter aan AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) wordt opgeslagen.

Daarnaast wil het bedrijf AEEA demonteren om recycling mogelijk te maken. De aanvraag is op 29 juni 2026 ingediend bij de gemeente Oosterhout. Het gekoppelde zaaknummer is Z2026-00017766.