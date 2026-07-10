Jeugdvakantiewerk Goirle 2026 aangevraagd voor augustus

De organisatie van Jeugdvakantiewerk Goirle heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor activiteiten in het Grobbendonckpark van 16 tot en met 22 augustus.

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Het populaire evenement Jeugdvakantiewerk Goirle staat gepland voor deze zomer in het Grobbendonckpark. De aanvraag voor een vergunning werd op 3 mei ingediend bij de gemeente. Het gaat om een evenementenvergunning met bijbehorende ontheffingen en toestemmingen.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen, hoewel deze termijn één keer kan worden verlengd of opgeschort als extra informatie nodig is. Voorlopig is dit alleen een kennisgeving; bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat er een besluit is genomen.