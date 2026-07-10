Navigatie overslaan
Ontdek

Jeugdvakantiewerk Goirle 2026 aangevraagd voor augustus

Vandaag om 12:03

De organisatie van Jeugdvakantiewerk Goirle heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor activiteiten in het Grobbendonckpark van 16 tot en met 22 augustus.

Gevonden voor jou

Het populaire evenement Jeugdvakantiewerk Goirle staat gepland voor deze zomer in het Grobbendonckpark. De aanvraag voor een vergunning werd op 3 mei ingediend bij de gemeente. Het gaat om een evenementenvergunning met bijbehorende ontheffingen en toestemmingen.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen, hoewel deze termijn één keer kan worden verlengd of opgeschort als extra informatie nodig is. Voorlopig is dit alleen een kennisgeving; bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat er een besluit is genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Goirle

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.