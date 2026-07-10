Vergunning aangevraagd voor woninguitbreiding in Bladel

In Bladel is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning aan de Doolandweg. De aanvraag werd op 8 juli ingediend bij de gemeente.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een woning op Doolandweg 20 in Bladel. De gemeente heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001162. Een omgevingsvergunning is nodig om bijvoorbeeld te mogen bouwen, verbouwen of iets aan te leggen.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend en worden de bijbehorende documenten beschikbaar gesteld. Op dit moment liggen de stukken nog niet ter inzage.