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Politie en familie maken zich grote zorgen om vermiste Cecile uit Oss

Vandaag om 11:57 • Aangepast vandaag om 12:13
Cecile uit Oss wordt sinds 6 juli vermist (foto: politie).
Cecile uit Oss wordt sinds 6 juli vermist (foto: politie).

De 58-jarige Cecile uit Oss wordt sinds maandagochtend vermist. Politie en de familie van de vrouw maken zich grote zorgen om haar en roepen mensen op zich te melden als ze iets weten over de vrouw.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Cecile werd maandagochtend 6 juli voor het laatst gezien rond half negen in Oss. Vermoedelijk is ze te voet vertrokken in de richting van de Molenstraat. Zij droeg toen een wit T-shirt, blauwe spijkerbroek, witte gympen en een rugzak, meldt de politie vrijdag.

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