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Bijdrage gevraagd voor aanlegsteiger Stampersgat

Vandaag om 12:10 • Aangepast vandaag om 13:55

Gebruikers van de vernieuwde aanlegsteiger in Stampersgat moeten voortaan betalen voor gebruik. De gemeente Halderberge heeft een bijdrage ingevoerd om de steiger te onderhouden.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanlegsteiger in Stampersgat. De steiger is vernieuwd en er zijn extra voorzieningen aangebracht om het gebruik voor passanten comfortabeler te maken.

Om deze verbeteringen te bekostigen en de steiger te blijven onderhouden, vraagt de gemeente nu een financiële bijdrage van gebruikers. Dit geld wordt niet alleen gebruikt voor onderhoud, maar ook om de kosten van het waterschap te dekken.

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Gemeente Halderberge

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