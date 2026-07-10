Tijdelijke afsluiting Machinekamer en Leidingstraat in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld vanwege het bouwproject De Tribune. De Machinekamer blijft tot maart 2027 afgesloten, terwijl de Leidingstraat incidenteel dichtgaat.
Bij het bouwproject De Tribune, waar 56 appartementen en commerciële ruimtes worden gebouwd, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De Machinekamer is gedurende de hele bouwperiode afgesloten voor regulier verkeer. Alleen bouwverkeer mag hier passeren.
De Leidingstraat wordt incidenteel afgesloten tijdens het hijsen van grote bouwonderdelen. Deze maatregelen zijn nodig om ruimte te creëren voor bouwmaterieel en om de veiligheid te garanderen. Het bouwproject bevindt zich op Strijp-S in Eindhoven en duurt tot maart 2027.
De afsluitingen zorgen voor aangepaste routes voor weggebruikers, maar bestemmingen in de omgeving blijven bereikbaar. Alternatieve routes zijn beschikbaar, waardoor de hinder beperkt blijft.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer