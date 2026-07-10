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Bodemsanering Hoevenseweg in Wagenberg afgerond

Vandaag om 12:16

Op Hoevenseweg 2 in Wagenberg is een bodemsanering uitgevoerd. De bodem had een kwaliteit boven de interventiewaarde en betrof meer dan 25 kubieke meter grond.

Gevonden voor jou

De sanering is afgehandeld op 8 juli 2026. Het ging om een locatie met een bodemkwaliteit die de grenswaarden overschreed, wat betekent dat er maatregelen nodig waren om het milieu te beschermen.

De melding over deze werkzaamheden is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00018121. Voor vragen of correspondentie is het belangrijk dit nummer te vermelden. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding.

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