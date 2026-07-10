Nieuwe plannen voor carport en overkapping in Boxtel

Op de Nimrodlaan in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport en een overkapping. Het gaat om bouwwerkzaamheden op het zijerf en achtererf.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. Het verzoek is op 8 juli 2026 ingediend en heeft registratienummer 2026070801305.

Voor het bekijken van de aanvraagstukken moet een afspraak worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas nadat de vergunning eventueel wordt verleend.