Verbouwing woonhuis in Geffen: vergunning aangevraagd

In Geffen is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis aan Kraaijeven 8. De aanvraag is op 8 juli ingediend en wordt nog beoordeeld door de gemeente.

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Burgemeester en wethouders van Geffen hebben op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de verbouwing van een woning aan Kraaijeven 8. Of de vergunning wordt verleend, is nog niet bekend.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00024944. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt.