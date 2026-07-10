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Vergunning voor overkapping in Geffen verleend
Vandaag om 12:17
In Geffen is een vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping. De officiële toestemming voor de locatie aan de Veldstraat 30 A werd op 8 juli 2026 verstuurd.
De gemeente Oss heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het plaatsen van een overkapping aan de Veldstraat 30 A in Geffen. Deze vergunning is op 8 juli 2026 verzonden.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00023981. Wie direct geraakt wordt door deze beslissing en hier bezwaar tegen wil maken, heeft zes weken de tijd om dit te doen. Deze termijn start op de dag na verzending van de vergunning.
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