Gemeenten moeten waarschijnlijk meer asielzoekers opvangen dan ze nu zeggen

Brabantse gemeenten moeten waarschijnlijk meer asielzoekers opvangen dan ze nu zelf zeggen. Ook verschillen overheden van mening over welke opvangplekken wel of niet meegeteld mogen worden in het aantal opvangplekken dat er al is. In dit verhaal leggen we je uit wat de verschillende getallen zijn die rondgaan – en waarom die nu eigenlijk niet heel veel zeggen.

Deze week werd bekend dat Valkenswaard en Gemert-Bakel op het matje moeten komen bij minister Bart van den Brink, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om asielzoekers op te vangen, wat volgens de Spreidingswet moet. Volgens de gemeenten kost het veel tijd en zorgvuldigheid om geschikte opvangplekken te regelen. 103 of 163?

Valkenswaard zegt zelf dat ze 103 opvangplekken voor asielzoekers moet hebben. Maar in een brief die minister Bart van den Brink in februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat er in Valkenswaard 163 plekken nodig zijn. Waar komt dat verschil vandaan? Volgens de gemeente komt het getal van 103 plekken uit het zogeheten verdeelbesluit van de minister, van december afgelopen jaar. Daarin heeft de landelijke overheid gezegd hoeveel opvangplekken gemeenten moeten regelen. Formeel gezien heeft de gemeente hier een punt en is dat getal nog leidend. Maar de druk op de asielopvang is groot en er zijn meer plekken nodig dan in dat besluit staat. Daar komt de genoemde brief van februari dit jaar weer bij kijken, waarin een schatting staat van hoeveel plekken per gemeente nodig zijn. De toen kersverse minister van Asiel Bart van den Brink had het over een 'grote opgave'. Formeel gezien moet er nog een nieuw besluit komen over hoeveel opvangplekken gemeenten écht moeten regelen. Maar de druk op de asielopvang is groot. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het geschatte aantal opvangplekken per gemeente op dit moment niet naar beneden wordt bijgesteld.