Bouwplannen voor Waterjuffer in Mierlo: aanvraag ingediend

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woonhuis op Waterjuffer kavel 1 in Mierlo. De aanvraag is ontvangen op 8 juli 2026 en heeft zaaknummer 17713780724.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van een woonhuis op een kavel aan de Waterjuffer in Mierlo. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de aanvraag op 8 juli 2026 in behandeling genomen.

Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas wanneer er een besluit is genomen over de vergunning. Voor meer informatie over het proces kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.