Prijs versturen rouwkaarten verdubbelt, uitvaartverzorger komt in actie

De prijs voor het versturen van een rouwkaart verdubbelt ruim vanaf maandag: nabestaanden betalen straks geen 1,40 maar 3,25 euro voor een spoedzegel. In de omgeving van Grave komt uitvaartondernemer Jeroen Mol daarom met een alternatief. Hij zocht vrijwilligers om rouwpost rond te brengen en kreeg zó veel reacties dat hij de aanmeldingen na één avond alweer moest sluiten.

Mol runt een lokale uitvaartonderneming die zich vooral richt op de Grave en de dorpen Velp, Escharen en Gassel. "Bij kennisgevingspost (een kaartje op de mat zonder directe uitnodiging voor een uitvaart, red.) is het geen probleem als het de dag van tevoren komt. Maar voor een uitvaart moeten mensen vaak vrij vragen", legt hij uit.

Maandag wordt het versturen van rouwpost ruim twee keer zo duur, voor gewone brieven met spoed komt daar vervolgens nog eens zeventig cent bovenop. PostNL zegt dat de prijsverhoging nodig is omdat het aantal snel bezorgde brieven de afgelopen twintig jaar met zeventig procent is gedaald . Maar volgens Mol is rouwpost juist iets waarbij snelheid belangrijk is. "Bij rouwpost kun je eigenlijk niet op het laatste moment bezorgen."

Personeelstekort

Naast de prijsverhoging heeft de uitvaartondernemer de afgelopen jaren ook meegemaakt dat rouwkaarten door personeelstekorten helemaal niet werden bezorgd. "De rouwpost werd toen niet bezorgd in deze vestingstad. De postbode die dat normaal deed was op vakantie en ze hadden gewoon geen personeel om het op te vangen", zegt hij. "Uiteindelijk heeft de manager de post ’s avonds nog rondgebracht. Hulde daarvoor, maar bij rouwpost kan dat eigenlijk niet."

Als alternatief plaatste Mol een oproep op sociale media. Het idee voor een vrijwilligerspostdienst had hij eerder gezien bij een collega-uitvaartondernemer. "Dat moet ik eens proberen", dacht hij. "Ik heb ’s avonds de post geplaatst, maar ik moest hem de volgende ochtend om tien uur alweer dichtzetten. Anders moest ik mensen teleurstellen."

'Willen wat terug doen'

De overweldigende reacties raken Mol. "Ik had het van de ene kant ergens wel verwacht. Het is ons kent ons hier. Voor 90 procent van de aanmeldingen gaat het om mensen voor wie ik al eens een uitvaart heb verzorgd", legt hij uit. "Maar ik moest wel even slikken dat mensen dat voor je over hebben. Ze willen ook graag wat terugdoen."

Na de enorme belangstelling is het nu puzzelen geblazen. Mol gaat de vrijwilligers verdelen over de stad Grave en de dorpen, alleen in Gassel kan hij nog wat extra hulp gebruiken. Familie van overledenen houden de keuze: ze kunnen de rouwpost via PostNL laten bezorgen, gebruikmaken van het initiatief of de kaarten zelf rondbrengen.

Stadspost

Mol hoopt dat het idee ook elders navolging krijgt. "Ik hoop dat er een soort stadspost opstaat die dit ook landelijk kan regelen. Ook hoop ik dat uitvaartondernemers niet allemaal over gaan stappen op digitale uitnodigingen. Er zijn legio oudere mensen die dat niet kunnen."