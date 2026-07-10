Gratis gym voor (groot)ouders en kinderen in Laarbeek

In Laarbeek worden deze maand gratis gymactiviteiten georganiseerd voor (groot)ouders en kinderen van vier tot acht jaar. Het doel is om samen te bewegen en te werken aan een vitale leefstijl.

Gevonden voor jou

Met de zomervakantie in zicht biedt Vitaal Laarbeek een sportieve activiteit aan: (Groot)Ouder-Kind Gym. Deze gratis beweeglessen zijn bedoeld voor ouders, verzorgers, opa’s en oma’s samen met kinderen van vier tot acht jaar. De lessen zijn gericht op plezier en het verbeteren van motorische en sociale vaardigheden.

De gym wordt op verschillende locaties in Laarbeek gegeven en deelnemers kunnen meerdere keren meedoen. De activiteit is laagdrempelig en staat open voor iedereen die interesse heeft. Het doel is niet alleen om actief te zijn, maar ook om zelfvertrouwen te vergroten en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Locaties en tijdstippen

De lessen vinden plaats op de volgende locaties en tijden:

Buurthuis Mariahout: maandag 20 en 27 juli, van half elf tot half twaalf ’s ochtends.

Ontmoetingscentrum Beek en Donk: woensdag 22 en 29 juli, van half elf tot half twaalf ’s ochtends.

Dorpshuis Lieshout: donderdag 23 en 30 juli, van half drie tot half vier ’s middags.

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Dit kan via een QR-code, die in de aankondiging staat vermeld. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen per mail of telefoon.