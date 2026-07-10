Land van Cuijk-luchtballon onthuld in Aldendrielpark

In Aldendrielpark is donderdagavond de nieuwe Land van Cuijk-luchtballon onthuld. Honderden bezoekers kwamen hier samen voor de feestelijke presentatie en de eerste ballonvaart. Het evenement stond ook in het teken van het vijfjarig jubileum van Stichting Aldendrielpark.

Gevonden voor jou

De onthulling van de luchtballon trok veel belangstelling in het park in Mill. Bezoekers konden genieten van een ballondoop, activiteiten voor kinderen en de kans om een ballonvaart te winnen. De eerste vaart met de nieuwe ballon was een belangrijk hoogtepunt van de avond.

Het evenement viel samen met het vijfjarig bestaan van Stichting Aldendrielpark. Deze stichting heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het park te ontwikkelen tot een plek waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Dankzij de inzet van vrijwilligers heeft het park een belangrijke rol gekregen in de gemeenschap.

Promotie voor Land van Cuijk

De nieuwe luchtballon dient als een vliegend visitekaartje voor Land van Cuijk. Met het gebiedsmerk Dat voelt gewoon goed zet de gemeente zichzelf op de kaart, zowel binnen de regio als daarbuiten. Het ontwerp van de ballon laat zien wat de gemeente te bieden heeft.

Volgens de organisatie was de avond een groot succes. De samenwerking tussen vrijwilligers, partners en bezoekers zorgde voor een gezellige sfeer. De ballon zal voortaan regelmatig in de lucht te zien zijn en zo het Land van Cuijk promoten.