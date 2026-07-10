Afvalinzameling bij hitte aangepast in Haps en omgeving

Bij warm weer kunnen de afvalinzameling en openingstijden van milieustraten in Haps en omgeving veranderen. Dit gebeurt om het werk voor medewerkers veiliger te maken. Zet daarom afval op tijd buiten en controleer de actuele openingstijden.

Gevonden voor jou

Bij extreme hitte kan het werk van afvalinzamelaars eerder beginnen. Als het KNMI code geel of hoger afgeeft door de warmte, moet afval vóór zes uur ’s ochtends aan de straat staan. Dit voorkomt dat medewerkers midden op de dag in de grootste hitte werken.

Ook de openingstijden van milieustraten in Haps en andere locaties in de regio kunnen worden aangepast. Bij hoge temperaturen worden soms kortere openingstijden gehanteerd. Dit geldt voor zowel grote milieustraten als kleinere minimilieustraten.

Controleer actuele tijden

Om niet voor een gesloten deur te staan, is het belangrijk om altijd de actuele openingstijden te controleren voordat je naar een milieustraat vertrekt. Bij wijzigingen door hitte worden deze zo snel mogelijk doorgegeven via de gebruikelijke kanalen.

Inwoners kunnen updates vinden op de website of in De AfvalApp, een mobiele applicatie met nieuwsberichten over afvalinzameling en milieustraten. Door meldingen aan te zetten, ontvang je direct bericht bij veranderingen.