Speeltuin Hogevaert geopend met feestelijke start

De nieuwe speeltuin Hogevaert in Loon op Zand is woensdag feestelijk geopend. Wethouder Henk van Komen, de kinderraad en buurtkinderen verrichtten de openingshandeling onder grote belangstelling.

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Bij de opening van speeltuin Hogevaert kwamen veel kinderen en ouders samen om het moment te vieren. Na gezamenlijk aftellen gleden drie kinderen symbolisch van de glijbaan door een lint, waarmee de speeltuin officieel werd geopend.

De speeltuin is ingericht met allerlei uitdagende speelmogelijkheden, zoals klimtoestellen, schommels en waterplekken rondom kleine huisjes. Het zonnige weer maakte de middag extra gezellig, met volop spelplezier.

Verkoeling en lekkers

Om de warmte te trotseren, werd ook gezorgd voor verkoeling. Kinderen kregen waterijsjes, koud water en fruit aangeboden. Dit maakte de feestelijke opening nog een stukje aangenamer.

De nieuwe speeltuin belooft een centrale plek te worden voor kinderen in de buurt deze zomervakantie. De succesvolle opening is alvast een mooie start voor een periode vol speelplezier.