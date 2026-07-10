Gemeente Bladel in financiële zorgen: tekort dreigt

De gemeenteraad van Bladel maakt zich zorgen over de financiële toekomst. Een tekort van een miljoen euro dreigt en meerdere projecten kampen met oplopende kosten. Het kunstgrasveld in Hoogeloon blijkt duurder dan begroot en ook andere uitgaven staan onder druk. De raad heeft de perspectiefnota unaniem vastgesteld.

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De wethouder meldde dat het budget van 600.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld in Hoogeloon niet toereikend is. Hoeveel extra geld nodig is, kan zij nog niet zeggen. De gemeente gaat in gesprek met de voetbalvereniging over de gevolgen en houdt de raad op de hoogte.

Naast het kunstgrasveld leidt ook het samenwerkingsverband met andere Kempengemeenten tot zorgen. Oirschot heeft zich teruggetrokken en Reusel heroverweegt deelname. Verder ziet de nieuwe coalitie af van de aankoop van percelen in Bladel-Zuid voor groencompensatie. Staatsbosbeheer had acht jaar aan dit plan gewerkt, maar de raad kiest ervoor dit niet door te zetten.

Bladel kritisch op uitgaven

Bij Casteren heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van landbouwgrond om wateroverlast te verminderen. Hoewel het CDA kritisch was op het voorstel en de informatievoorziening, ging de raad uiteindelijk unaniem akkoord. De wethouder benadrukte het belang van duidelijke communicatie bij grote projecten.

Er is ook goed nieuws voor Bladel. Op de plek van voormalig gemeenschapshuis Den Herd en de Petrusschool komen woningen, appartementen en een gezondheidscentrum. Omwonenden en kopers van appartementen werken samen aan een oplossing voor balkons, waarbij privacy wordt gewaarborgd.

Tekort van een miljoen euro

De financiële vooruitzichten van Bladel blijven zorgelijk. Voor 2027 verwacht de gemeente een structureel tekort van een miljoen euro. Het college wil dit deels opvangen door tien procent uit de spaarpot, de algemene reserve, te halen. Dit mag sinds kort onder voorwaarden, maar partijen zoals VHP en VVD zijn hier kritisch op.

De VVD pleit voor een stabieler huishoudboekje en wijst op de afhankelijkheid van de meicirculaire. Dit is een jaarlijkse brief van het Rijk waarin het budget uit het Gemeentefonds wordt bekendgemaakt. Het CDA wil scherper kijken naar uitgaven in het sociaal domein, verkeer en verduurzaming. De raad heeft de perspectiefnota unaniem vastgesteld.

Jeugdige ideeën voor Bladel

Tijdens de raadsvergadering waren veel jongeren aanwezig, mede door de ideeënmarkt. Vier initiatieven om Bladel te verbeteren zijn gepresenteerd. Twee plannen krijgen steun van de gemeente: het optekenen van verhalen uit Hapert (500 euro) en een hangplek voor jongeren in Casteren (2.500 euro). De tribune reageerde enthousiast op deze mededelingen.