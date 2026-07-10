Netcongestie remt groei in Eindhoven

Eindhoven kampt met een overvol elektriciteitsnet. De groeiende vraag naar stroom door woningbouw, elektrisch vervoer en verduurzaming leidt tot vertragingen in plannen voor de stad. Een impactanalyse toont aan dat duizenden woningen en voorzieningen in gevaar komen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een analyse uitgevoerd naar de gevolgen van de drukte op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd. De problemen ontstaan door de snelle groei van de stad en de regio. Het bouwen van woningen, scholen en maatschappelijke voorzieningen kan vertraging oplopen door een tekort aan aansluitingen.

De ambitie om tot 2036 zo’n 40.000 woningen te realiseren staat onder druk. Vooral in Eindhoven-West is dit een probleem, waar sinds deze maand een pauze geldt voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen. Niet alleen woningbouw, maar ook de verduurzaming van gebouwen en mobiliteit dreigt hierdoor achter te blijven. Dit maakt het behalen van klimaatdoelen moeilijker.

Samenwerken voor oplossingen

Om de impact van netcongestie te beperken werkt Eindhoven intensief samen met onder meer de Metropoolregio Eindhoven, netbeheerders, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Er wordt gekeken naar manieren om bestaande netcapaciteit slimmer te benutten, energie op te slaan en flexibel energiegebruik te stimuleren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met netbeheerder Enexis om het elektriciteitsnet sneller uit te breiden.

Met deze aanpak wil Eindhoven ervoor zorgen dat de plannen voor woningbouw, economische groei en verduurzaming zoveel mogelijk door kunnen gaan. Ondanks de beperkingen van het volle elektriciteitsnet blijft de stad zich inzetten om haar ambities waar te maken.