Van zolder naar vitrine: een filmprojector van bijna honderd jaar oud

Tussen de dozen met tweedehands spullen lag hij daar: een authentieke filmprojector uit 1930. "Ik sta er ook versteld van hoe vaak wij dat soort oude spullen binnenkrijgen", zegt Ruud Hoetmer van Kringloopcentrum Altena in Almkerk. "Ik denk dat dat kenmerkend is voor het gebied waar we zitten. Mensen wonen hier in grotere huizen en boerderijen, dus zetten ze spullen al snel op zolder. Als zo’n boerderij wordt leeggeruimd, komt er van alles weer tevoorschijn."

Kringloopcentrum Altena zit in een oude boerderij met een moderne aanbouw. "Het is een heel sfeervol gebouw en we doen veel aan de presentatie van onze spullen. Zo hebben we allerlei aparte kamers. Bijvoorbeeld een babykamer, een kamer met spullen uit de jaren '50 en '60, een boetiek met kleding en accessoires, een boekenzolder en een kamer met vinylplaten, cd’s en dvd’s." Regelmatig zijn er ook oude platenspelers, opwindgrammofoons of antieke fototoestellen te vinden.

Met de gordijnen dicht thuis film kijken

De filmprojector die het kringloopcentrum nu in de aanbieding heeft, is nog in perfecte conditie. "Voor verzamelaars is het heel waardevol dat de originele doos er nog bij zit en dat er een kartonnen labeltje aan hangt. Dat onderstreept de authenticiteit", zegt Ruud. "Ja, dan ben je helemaal blij als verzamelaar hoor."

De Alef Bilcin 171-filmprojector is rond 1930 geproduceerd door de Duitse fabrikant A. Lehmann. Voor die tijd was het een compact en mechanisch geavanceerd apparaat. "Het is een 9,5 mm-filmprojector, dat was in die tijd populair omdat je de filmrollen thuis kon afspelen", vertelt Ruud.