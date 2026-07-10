Van zolder naar vitrine: een filmprojector van bijna honderd jaar oud
Tussen de dozen met tweedehands spullen lag hij daar: een authentieke filmprojector uit 1930. "Ik sta er ook versteld van hoe vaak wij dat soort oude spullen binnenkrijgen", zegt Ruud Hoetmer van Kringloopcentrum Altena in Almkerk. "Ik denk dat dat kenmerkend is voor het gebied waar we zitten. Mensen wonen hier in grotere huizen en boerderijen, dus zetten ze spullen al snel op zolder. Als zo’n boerderij wordt leeggeruimd, komt er van alles weer tevoorschijn."
Kringloopcentrum Altena zit in een oude boerderij met een moderne aanbouw. "Het is een heel sfeervol gebouw en we doen veel aan de presentatie van onze spullen. Zo hebben we allerlei aparte kamers. Bijvoorbeeld een babykamer, een kamer met spullen uit de jaren '50 en '60, een boetiek met kleding en accessoires, een boekenzolder en een kamer met vinylplaten, cd’s en dvd’s." Regelmatig zijn er ook oude platenspelers, opwindgrammofoons of antieke fototoestellen te vinden.
Met de gordijnen dicht thuis film kijken
De filmprojector die het kringloopcentrum nu in de aanbieding heeft, is nog in perfecte conditie. "Voor verzamelaars is het heel waardevol dat de originele doos er nog bij zit en dat er een kartonnen labeltje aan hangt. Dat onderstreept de authenticiteit", zegt Ruud. "Ja, dan ben je helemaal blij als verzamelaar hoor."
De Alef Bilcin 171-filmprojector is rond 1930 geproduceerd door de Duitse fabrikant A. Lehmann. Voor die tijd was het een compact en mechanisch geavanceerd apparaat. "Het is een 9,5 mm-filmprojector, dat was in die tijd populair omdat je de filmrollen thuis kon afspelen", vertelt Ruud.
"In die tijd waren het vooral rijke mensen die zich sowieso een fototoestel konden veroorloven, en een filmprojector, dat was helemaal iets unieks. Dan ging je met de familie een avond bij elkaar zitten in het donker, alle gordijnen dicht, en dan werd op de wand de filmrol afgedraaid. De projectie was vrij klein hoor, maar wel een bijzondere ervaring. Je moest hem met de hand afspoelen, dus het ging waarschijnlijk met schokkerige beelden." Ruud heeft nog gekeken of er originele filmrollen bij zaten, maar dat was niet het geval.
Speciale vitrine
"Dit soort antieke spullen zetten we in een aparte vitrine, zodat mensen weten: dit zijn bijzondere objecten met een hogere prijs, omdat ze speciaal zijn voor verzamelaars en liefhebbers", vertelt Ruud. Welke prijs vraagt Kringloopcentrum Altena hiervoor?
"Bij ons is-ie te koop voor 85 euro. Op eBay heb ik 'm al voor het dubbele te koop zien staan, maar wij verkopen deze voor een fractie van de gangbare prijs. Er zijn veel verzamelaars die naar een kringloopwinkel komen om te zoeken naar dit soort pareltjes, zodat ze op een betaalbare manier hun collectie kunnen uitbreiden."