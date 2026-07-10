Medewerker gewond na stroomstoot op bouwplaats Raveleijn in Efteling

Op de bouwplaats van Raveleijn in de Efteling in Kaatsheuvel is vrijdagochtend iemand lichtgewond geraakt na een stroomstoot.

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Volgens pretparkwebsite Looopings kwam een medewerker van een extern bedrijf in aanraking met elektriciteit. Eerst kwamen de veiligheidsdienst en EHBO-medewerkers van de Efteling met spoed naar de locatie van het ongeval.