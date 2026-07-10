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Medewerker gewond na stroomstoot op bouwplaats Raveleijn in Efteling

Vandaag om 13:10 • Aangepast vandaag om 13:26
Op een bouwplaats bij de Efteling is een persoon gewond geraakt nadat hij een stroomstoot kreeg (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Op een bouwplaats bij de Efteling is een persoon gewond geraakt nadat hij een stroomstoot kreeg (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Op de bouwplaats van Raveleijn in de Efteling in Kaatsheuvel is vrijdagochtend iemand lichtgewond geraakt na een stroomstoot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens pretparkwebsite Looopings kwam een medewerker van een extern bedrijf in aanraking met elektriciteit. Eerst kwamen de veiligheidsdienst en EHBO-medewerkers van de Efteling met spoed naar de locatie van het ongeval.

Later arriveerde ook een ambulance. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De showarena van Raveleijn wordt momenteel verbouwd. Eind dit jaar gaat daar een nieuwe stuntvoorstelling in première.

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