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Medewerker gewond na stroomstoot op bouwplaats Raveleijn in Efteling
Vandaag om 13:10 • Aangepast vandaag om 13:26
Op de bouwplaats van Raveleijn in de Efteling in Kaatsheuvel is vrijdagochtend iemand lichtgewond geraakt na een stroomstoot.
Volgens pretparkwebsite Looopings kwam een medewerker van een extern bedrijf in aanraking met elektriciteit. Eerst kwamen de veiligheidsdienst en EHBO-medewerkers van de Efteling met spoed naar de locatie van het ongeval.
Later arriveerde ook een ambulance. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
De showarena van Raveleijn wordt momenteel verbouwd. Eind dit jaar gaat daar een nieuwe stuntvoorstelling in première.
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