Gaat Obispo, kind van de club, PSV na 20 jaar verlaten?

Hij speelt al 20 jaar bij PSV, maar de kans dat Armando Obispo deze zomer de deur achter zich dichttrekt bij de club is groot. De verdediger uit Boxtel kan mogelijk de overstap maken naar RC Lens in Frankrijk.

In de Omroep Brabant-podcast Transferzomer van PSV bespreken hij en Mark Versteden elke werkdag de transferperikelen bij de landskampioen uit Eindhoven.

Obispo maakte in 2006 zijn entree in de jeugd van PSV. Met de club werd hij vier keer landskampioen en won hij twee keer de KNVB-beker. Nu lonkt een transfer naar Frankrijk. "Obispo staat op de radar bij Lens. Op het WK heeft hij blijkbaar indruk gemaakt. De eerste contacten zouden al zijn gelegd, melden Franse media", zegt Yannick Eling.

Mooie kans

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Obispo aan Lens wordt gelinkt. Eling: "Het zou voor hem wellicht een mooie kans kunnen zijn. Ik verwacht nog altijd dat Obispo komend seizoen geen basisspeler gaat zijn. Ik verwacht dat Yarek (Gasiorowski, red.) of misschien nog wel een heel andere naam aan de linkerkant van het centrum gaat staan."

PSV-watcher David Kramer van Omroep Brabant schoof vrijdag ook aan in de podcast. "Het is hem ook gegund. Obispo heeft jarenlang afwisselend wel en niet in de basis gestaan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij er een probleem van maakte om op de bank te zitten bij PSV. Zo'n stap zou ik hem heel erg gunnen."

Verder komen in deze aflevering van Transferzomer van PSV de namen van onder meer Robin Gosens en Danilho Doekhi voorbij.

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