Vrachtauto verliest grote hoeveelheid vloeistof op A59, oprit afgesloten

Een container in een vrachtwagen is vrijdagmiddag gaan lekken. Daarop besloot de bestuurder om zijn voertuig stil te zetten op de A59 bij Waalwijk.

De vrachtwagen reed vanaf de rotonde bij de Taxandriaweg de A59 op in de richting van Den Bosch. Kort daarna merkte de chauffeur dat er aan alle kanten vloeistof uit de vrachtwagen lekte. Hij zette het voertuig direct stil en waarschuwde de hulpdiensten. Naar schatting was op dat moment al ongeveer de helft van de inhoud van de container van 1000 liter op het wegdek terechtgekomen.

Rijkswaterstaat sloot daarop de oprit bij Waalwijk richting Den Bosch af. De gelekte vloeistof is op waterbasis, maar droogt snel op en kan daardoor een gladde en plakkerige laag op het asfalt vormen.

Hoe lang de schoonmaakwerkzaamheden nog duren en wanneer de afgesloten oprit weer wordt vrijgegeven, is op dit moment nog niet bekend.