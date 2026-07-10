Jeugdcultuurprijs voor pianist Alexandros Chersoniotakis

De achttienjarige pianist Alexandros Chersoniotakis uit Oud Gastel heeft de Jeugdcultuurprijs Halderberge gewonnen. De jury prijst zijn muzikale talent en inzet voor muziekeducatie. Naast optredens op grote evenementen maakt hij muziek toegankelijk voor jongeren.

Gevonden voor jou

De Jeugdcultuurprijs Halderberge is bedoeld voor jonge talenten die zich op cultureel gebied onderscheiden. Dit jaar ging de prijs naar Alexandros Chersoniotakis, een pianist van achttien jaar uit Oud Gastel. Hij wist de jury te overtuigen met zijn muzikale vaardigheden, improvisatievermogen en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Alexandros trad op bij evenementen zoals Breda Jazz en Jazz in Duketown, waar hij zijn talent liet zien. Daarnaast zet hij zich in om muziek bereikbaar te maken voor kinderen en jongeren. Zijn inspanningen laten zien hoe cultuur niet alleen een podium krijgt, maar ook anderen inspireert.

Creativiteit in Halderberge

De gemeente Halderberge benadrukt met prijzen zoals de Jeugdcultuurprijs en Kunstprijs hoeveel cultureel talent er lokaal aanwezig is. Beide prijzen geven kunstenaars en jong talent erkenning en een platform om hun werk te presenteren.

De Cultuurprijs Halderberge, waar de Jeugdcultuurprijs onderdeel van is, wordt jaarlijks uitgereikt. Het is een blijk van waardering voor mensen die zich bijzonder hebben ingezet op artistiek of cultureel gebied binnen de gemeente.