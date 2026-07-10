Bouwmaterialen tijdelijk opgeslagen aan Minister Kanstraat in Breda

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk opslaan van bouwmaterialen aan de Minister Kanstraat in Breda. De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 8 juli en neemt binnen acht weken een besluit.

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De vergunning betreft het tijdelijk opslaan van bouwmaterialen op een openbare plek. Dit valt onder de categorie 'opslag van roerende zaken op openbare plaatsen'. De gemeente Breda laat hiermee weten dat er mogelijk iets verandert in de omgeving.

De beslissing over de vergunningaanvraag wordt doorgaans binnen acht weken genomen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende stukken nodig zijn. Bij enkele aanvragen kan de procedure maximaal 26 weken duren.